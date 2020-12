Eisenacher Polizei sucht Zeugen nach Bränden in Wutha-Farnroda

Die Kriminalpolizei Eisenach sucht Zeugen nach mehreren Bränden in Wutha-Farnroda.

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden in der Schulstraße zu einem Brand an einem Lastkraftwagen, der vollständig zerstört wurde. Darüber hinaus verursachten Unbekannte an mehreren öffentlich zugänglichen Mülleimern in der Ortslage vermutlich durch Brandlegung Schäden.

Eine Hütte und ein Schaukasten wurden ebenfalls beschädigt, ein Ortseingangsschild in Richtung Kittelsthal herausgerissen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den Bereichen Kittelsthal, Bahnhofstraße/Eichrodter Weg, Gewerbegebiet An der Allee, Schunkenhofe, Am Rotberg und Schulstraße Personen beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 0281352 2020 entgegen.