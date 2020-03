Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Sommergewinn findet doch statt

Beim diesjährigen Sommergewinn in Eisenach ist ein Kompromiss gefunden worden. Das teilten am Donnerstag Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), Torsten Daut (Zunftmeister der Sommergewinnszunft Eisenach e.V.) und Albert Ritter (Präsident Deutscher Schaustellerbund) in einer gemeinsamen Erklärung mit. Allein im vergangenen Jahr kamen zudem 70.000 Besucher nach Eisenach, um zu erleben, wie Frau Sunna den Winter besiegt hat.

Festumzug und Kommersch-Abende zum Sommergewinn gestrichen

Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus wird es keinen Festumzug geben. „Wir werden ein Volksfest feiern, welches den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes gerecht wird“, erklärte Oberbürgermeisterin Wolf. Den Fackelumzug und das Feuerradrollen hoffen alle Beteiligten unter Beachtung möglicher Auflagen durchführen zu können. Anders verhält es sich mit den Kommersch-Abenden. „Wir werden die Auflagen, die angedeutet worden sind, beim Kommersch nicht erfüllen können“, so Torsten Daut. Einzelheiten wie Fragen zu bereits gekauften Eintrittskarten wird die Zunft noch intern beraten.

Eine endgültige Entscheidung wird die Sommergewinnszunft Donnerstagabend treffen. Ein Volksfest „in angemessenem Rahmen“ wird es dennoch geben. An allen drei Standorten – Spicke, Markt, Katharinenstraße – soll es jeweils den Rummel geben.

Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerverbandes, sagte die Unterstützung der Schausteller zu. „Wir werden die Hygienemaßnahmen verstärken, Desinfektionsmittel für die Hände mit Dispensern und gegebenenfalls zusätzliche Toiletten zur Verfügung stellen“, betonte Ritter. Ermöglicht werden soll auch das traditionelle Streitgespräch zwischen Frau Sunna und dem Winter. „ Wann und wo wird sich in den nächsten Wochen klären“, sagte Daut.

Änderungen möglich, falls Corona-Virus sich in Eisenach ausbreitet

Der Kompromiss beruht – so betonte Oberbürgermeisterin Katja Wolf – auf dem aktuellen Stand bei der Ausbreitung des Corona-Virus. Aktuell ist kein Verdachtsfall in der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis bekannt. Sollte sich daran etwas ändern, müsse die Situation neu bewertet werden. Sommergewinnszunft und Stadt werden sich Tag für Tag beraten.

Eisenach feiert Sommergewinn mit Festumzug Eisenach feiert Sommergewinn mit Festumzug Impressionen vom Sommergewinn in Eisenach. Foto: Jensen Zlotowicz Foto: zgt

