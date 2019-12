Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Stadtrat entscheidet über höhere Parkgebühren

Die Parkgebühren in den beiden städtischen Parkhäusern sollen ab Januar auf 1,20 Euro pro Stunde (bisher ein Euro) steigen. Auch das Parken an Straßen und Plätzen soll teurer werden: 1,50 Euro pro Stunde (bisher 1,20 Euro). Die Parkgebühren sind Thema zur Sitzung des Stadtrates am Dienstag. Außerdem soll das Papierkorb-Konzept beschlossen werden, das Vorschläge enthält, wo künftig Müllbehälter aufgestellt werden, so an der Fischweide und entlang der Hörsel. Ein weiteres Themen sind neue Friedhofsgebühren.

Öffentliche Sitzung Stadtrat, Dienstag, 17 Uhr, Stadtratssaal, ehemaliger Rautenkranz, Eingang Badergasse