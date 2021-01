Eisenacher Tankstelle ab Mitte Februar unter blauer Flagge

Umgebaut und modernisiert wird derzeit die Tankstelle an der Clemensstraße in Eisenach.

Betreiber-Paar aus Krauthausen führt wie schon in Creuzburg die modernisierte Anlage an der Eisenacher Clemensstraße.

Eisenach. Wer um Weihnachten die Betankungen seines Autos verschob, weil die Spritpreise bei 1,14 bis 1,18 Euro für Diesel und bei Benzin entsprechend um etwa 15 Cent höher und damit im Vergleich zu Vortagen teuer waren, der muss feststellen, dass das Zögern keine Ersparnis brachte. Seit Januar sind die Kraftstoffpreise durch die Erhöhung der CO2-Steuer nämlich um etwa zehn Cent pro Liter gestiegen. Die hiesigen Trankstellenbetreiber mussten den Preissprung in den vergangenen Tagen manchem unwissenden und überraschten Kunden erklären.

Sprit wird teurer und das ist erst der Anfang, denn die CO2-Steuer soll in den nächsten Jahren stückweise weiter angehoben werden. Familie Maurer, bisher Betreiber der HEM-Tankstelle an der Clemensstraße in Eisenach, ist dabei raus, weil in Ruhestand. Kurz vor Jahresende endete das Kapitel dort. In der Schlussphase wies die Anlage erheblichen Investitionsstau auf.

Bauleute sind seit Ende 2020 dabei, die Tankstelle samt Waschanlage umzurüsten und zu modernisieren. Ab 18. Februar wird die Tankstelle unter der Flagge des Mineralölkonzerns Aral wiedereröffnen. Damit verfügt dieser in Eisenach über drei Tankstellen. Die Lage an der viel frequentierten Bundesstraße sei gut, hieß es aus der Zentrale.

John Levien aus Krauthausen, der seit 2015 die Tankstelle Creuzburg betreibt, und seine Partnerin, führen demnächst auch die Runderneuerte an den Eisenacher Clemensstraße.

Die Inneneinrichtung der Tankstelle wird komplett entfernt und nach Vorgaben des Konzerns neu eingebaut. Es ändert sich nicht nur die Farbe an der Anzeigetafel. Geschaffen werden die Voraussetzungen für den ersten „Rewe To Go“, ein Tankstellenladen, dessen Sortiment deutlich über das bisherige Maß hinaus geht, kündigt John Levien an.

Der Mineralölkonzern ist dann aber nicht Eigentümer der Fläche und Anlage, sondern Mieter. Ein Investor hat Anwesen und Anlage erworben. Der Betreiber der angeschlossenen Kfz-Werkstatt kann bleiben, muss sich aber neu einmieten.

Die neue Tankstelle werde modern, bekomme aber noch keine Schnelladesäule, wie sie man sie in den nächsten Monaten an vielen Standorten installiere, erklärte Konzern-Pressesprecher Detlef Brandenburg. Die Installation von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge hänge oft von der anliegenden Infrastruktur für die Energieversorgung ab.