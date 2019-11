Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Weihnachtsmarkt: Parken am Straßenrand verboten

Besucher des historischen Weihnachtsmarktes auf der Wartburg können ab diesem Jahr in der Adventszeit ihre Fahrzeuge nicht mehr an den Straßenrändern der B 19 im Mariental parken. Wie die Stadt mitteilte, werde an den ersten drei Adventswochenenden als Alternative kostenlos der Parkplatz auf dem Festplatz Spicke angeboten. Damit Besucher nicht laufen müssen, wird ein Bus-Shuttle eingerichtet.

Lärm und Müll vermeiden

Der Bus, heißt es, wird auch über den Markt fahren, sodass der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt mit angebunden ist. „Uns geht es vor allem um die Sicherheit der Besucher. Aber wir wollen ebenso die Anwohner spürbar von Verkehr und Lärm entlasten und wilden Müll an den Straßenrändern vermeiden“, begründet Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) die neue Regelung. Sie wurde von Stadt, Wartburg-Stiftung und dem Verkehrsunternehmen Wartburgmobil organisiert. Konkret fahren die Shuttle-Busse also am 30. November und 1. Dezember, am 7. und 8. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember. Folgende Verbindungen werden angeboten: Spicke – Markt – Wartburg ab 11.15 Uhr, Wartburg – Markt – P+R Spicke ab 12 Uhr, P+R Mariental – Wartburg ab 11 Uhr und zurück ab Wartburg ab 11.15 Uhr. Vom Busbahnhof geht es ab 11 Uhr zur Wartburg, auch eine Rücktour ist möglich. Die Busse fahren für alle Routen jeweils im 30 Minutentakt.

Tempo 30 im Mariental

Für die Besucher des Weihnachtsmarktes auf der Wartburg gibt es ein Kombiticket, das für den P+R-Shuttle und den Eintritt gilt. Es kostet für Erwachsene 8 Euro, und für Kinder (6 bis 14 Jahre) 3 Euro. Verkauft wird das Kombiticket direkt im Shuttlebus, im Vorverkauf an den Service-Centern in Eisenach und Bad Salzungen oder am Infopoint des Parkplatzes im Mariental. Der Weihnachtsmarkt auf der Wartburg hat an den ersten drei Adventswochenenden jeweils samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die in den vergangenen Jahren an den Adventswochenenden eingerichtete Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 im Mariental wird wieder gelten.