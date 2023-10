Eisenacherin feiert 100. Geburtstag

Eisenach. 100 Jahre alt ist Hildegard Hopf aus Eisenach. Zum Geburtstag haben ihr die Gäste ein Ständchen gesungen.

"Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“ singen die Gäste das Ständchen für Hildegard Hopf, die am Sonntag ihren 100. Geburtstag feiert. Im Haus Wartburgblick am Michelsbach in Eisenach ist die Tafel hübsch mit Blumen und Kerzen eingedeckt, selbst gebackener Kuchen und eine Torte mit einer 100 stehen auf dem Tisch. Der Jubilarin stehen Tränen in den Augen, als sie sich bedankt.

Hildegard Hopf, geborene Hüttner, hat in Buttstädt bei Weimar das Licht der Welt erblickt. Bei ihrer Ausbildung zur Hebamme lernte sie ihren spätern Mann Karl kennen, der zu dieser Zeit Lehrer in Großensee war. Das Ehepaar zog anfangs nach Großensee, später dann nach Eisenach. Karl Hopf hatte eine Anstellung am Institut für Lehrerbildung bekommen. Hildegard Hopf arbeitete als Hebamme in der Eisenacher Klinik. Sie erinnert sich noch an die Namen von Medizinern, die damals ihre Ausbildung in der Geburtshilfe begonnen haben und später Chefärzte geworden sind. Ebenso erzählt sie vom Schichtdienst, der kaum Zeit für eigene Hobbys gelassen hat. Später war Hildegard Hopf in der Schwangerschaftsberatung am Karlsplatz tätig und zum Schluss ihres Berufslebens in einer Physiotherapie.

Nach dem Tod ihres Mannes lebte die Jubilarin noch viele Jahre selbstständig in ihrer Wohnung in der Stedtfelder Straße. Vor drei Jahren ist sie ins Haus Wartburgblick in Trägerschaft der Diako Thüringen gezogen. „Sie war damals die Älteste, die sich für einen Platz angemeldet hatte“, sagt einer der beiden Söhne. Weiter gehören vier Enkel und sechs Urenkel – davon ein Drilling – zur Familie.

Gisela Büchner (CDU), ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach, übermittelte herzliche Geburtstagsgrüße seitens der Stadt, überreichte ein Präsent und eine Orchidee.