Eisenacherin sammelt für die Kinder von Kakindu

Eisenach/Kakindu. Mit ihrem Hilfsprojekt unterstützt Gertrud-Luise Lakemann den Bau eines zweiten Schulgebäudes in einem ugandischen Dorf.

„Nachbarn“ heißt das Wort „Balilwana“, wenn man es aus der Landessprache Luganda in Uganda ins Deutsche übersetzt. Und ein guter Nachbar kann man auch über 10.000 Kilometer Entfernung sein, findet Gertrud-Luise Lakemann. Während eines Freiwilligendienstes in Uganda in den Jahren 2016/17 lernte sie den kleinen Ort Kakindu kennen und machte mit beim Aufbau eines Schulprojektes in der Region, der „Suubi Community Development Organisation“, einer gemeinnützigen Organisation vor Ort.

Mit drei anderen Frauen vom Freiwilligendienst Verein gegründet

Seitdem ist die 23-jährige Eisenacherin, die derzeit Sozialmanagement studiert, dem Projekt nicht nur treu geblieben, sondern beförderte es auch aktiv. Sie hat mit drei anderen jungen Frauen, die alle auch einen Freiwilligendienst in Uganda absolvierten, einen eigenen Verein in Deutschland gegründet.

Nachdem die Fragen der Gemeinnützigkeit geklärt sind, hat das Kind auch einen Namen: „Balilwana“ – Nachbarn. Der Verein hilft und unterstützt die Organisation vor Ort.

Das erste Ziel in Kakindu war es, ein Schulgebäude für die vielen Kinder aus der Region zu bauen, für die es vorher einen kahlen Raum gab, der eher an einen Viehunterstand erinnerte. Andere konnten entweder gar keine Schule erreichen oder nur über kilometerlange Fußstrecken. Der erste Bau war dann 2017 gelungen. Auch ein Brunnen wurde gebohrt, welcher jetzt Schule und das ganze Dorf mit sauberem Wasser speist. Unterrichtet wird Mathematik, Biologie, Wissenschaft, Religion, Luganda (die dortige Regionalsprache) und mehr.

So sieht der Neubau für das Schulprojekt in Kakindu in Uganda noch aus. Foto: Gertrud-Luise Lakemann

Doch nun reicht der Platz nicht mehr: Ein zweites Gebäude muss her. Weitere Unterrichtsfächer wie Kunst, Musik, Sport und andere sollen folgen, es braucht Platz für mehr Klassenzimmer. „Mittlerweile werden dort 350 Kinder der Klassenstufen 1 bis 7 unterrichtet. Es stehen aber nur vier Klassenräume bereit“, berichtet Gertrud-Luise Lakemann.

Auch in Afrika sind gerade wieder die Kinder durch Corona besonders getroffen. Die Schülerinnen und Schüler hätten nun wegen Corona über ein Jahr die Schule nicht besuchen können. „Homeschooling gibt es nicht“, so Lakemann. „Die Kinder, die damals zu den ersten gehörten, die dort in die Schule gingen, sind jetzt in der 7. Klasse, der dortigen Abschlussklasse. Von dort müssen sie dann in eine Internatsschule an einem weiter weg gelegenen Ort wechseln.“

Das zweite Gebäude, das dann auch einen corona-gerechten Betrieb der Schule ermöglichen soll, ist schon im Bau, etwa 31.000 Euro wird es kosten. Nun fehlen rund 8000 Euro, um die zweite Etage fertigstellen zu können. Dafür läuft eine Spendenaktion im Internet, ein sogenanntes Crowdfunding.

Suche nach Paten für Schulkinder gehört ebenso zu den Aktivitäten

Die zweite Aktivität des Vereins ist die Suche nach Paten für einzelne Schulkinder (Waisen). Den Schulbetrieb selbst hält die Organisation vor Ort aufrecht und erhebt dazu auch wie in Uganda überall üblich Schulgeld. Doch nicht wenige Familien sind nicht in der Lage, dies aufzubringen. Sie sind auf die Hilfe von Paten, etwa auch aus Deutschland angewiesen. Auch dies wird über den Verein vermittelt.

Um weitere Ziele für das Projekt in Kakindu ist Gertrud-Luise Lakemann nicht verlegen. Geplant sind ein medizinisches Zentrum, Fortbildungsangebote für Erwachsene und als das jüngste Projekt, welches der 23-jährigen Eisenacherin auch aus eigenen Erfahrungen besonders am Herzen liegt, eine geschützte Wohnstätte für alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern. „Da gibt es leider viele solcher Frauen, manche auch mit Erfahrungen von schwerer männlicher Gewalt.“

Und so hofft sie auf den Erfolg der Crowdfunding-Aktion im Internet, schließlich „sind wir doch alle Nachbarn im Herzen“. Balilwana eben.

Bis 22. Juni gibt es zudem noch einen Anreiz: Unter Spenden ab 5 Euro wird original ugandischer Schwarztee und Kaffee verlost. Die Teilnahme ist möglich unter: https://www.zusammen-gutes-tun.de/schulgebaeude-fuer-uganda/blog/

Den Link zur Spendenaktion „Schulgebäude für Suubi in Uganda“ gibt es unter: www.balilwana.org.