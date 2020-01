Elf Paare halten beim Tanzkurs mit Joachim Llambi Schritt

Woran es nun gelegen hat, dass sich für den zweiten Tanzworkshop mit Ex-Profi und „Let’s Dance“-TV-Juror Joachim Llambi im Hotel auf der Wartburg nur elf Paare angemeldet hatten, bleibt auch Empfangsleiterin Katrin Richtzenhain ein Rätsel. Lag es am Termin so kurz nach dem Jahreswechsel? Das bleibt unbeantwortet. Dabei hatten sich die Hausherren nach der gelungenen Premiere mit 26 Paaren im Oktober 2018 und einem mitreißenden Ball viel versprochen und beste Voraussetzungen für den Tanzkurs mit Llambi geschaffen.

Schon am Geruch war zu erkennen, dass das Parkett im Wappensaal gerade erst aufgefrischt wurde. Mit dem passenden Schuhwerk war Tanzen auf diesem Boden noch einmal so schön. Der Tanzworkshop mit Joachim Llambi war ein Wiedersehen vieler alter Bekannten. Bis auf zwei Paaren waren alle Teilnehmer schon bei der Erstauflage dabei. Alle Akteure des Kurses sind Fortgeschrittene, die meisten dazu Stammgäste im Romantikhotel auf der Wartburg. „Man hat nach über einem Jahr aber schon viel vom Gelernten vergessen“, schildert ein Teilnehmer die Situation. Viele Kursteilnehmer besuchen das gesamte Jahr über Kurse oder -zirkel in Tanzschulen ihrer Umgebung. „Dort werden etwa beim Cha Cha aber andere Schrittfolgen einstudiert“, so der Hobby-Tänzer. Was der TV- und Juror bei hochkarätigen Tanzwettbewerben an die Eleven im Wappensaal weiter gibt, ist von hohem Anspruch.

Tanzlehrer Joachim Llambi im Hotel auf der Wartburg umrahmt von den Paaren des Tanzkurses. Foto: Jensen Zlotowicz

Ab Freitagabend wurde Wappensaal getanzt, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr. Das war ein ordentliches Pensum. Wer mit Joachim Llambi wie die Paare am Samstag mal eineinhalb Stunden Wiener Walter trainiert hat, weiß im Anschluss, was er getan hat. Discofox und Langsamer Walzer standen am Samstag zudem auf dem Programm.

Joachim Llambi ist gerne nach Eisenach gekommen. Das Ambiente stimmt und mit dem Hotel-Team ist der Kontakt herzlich. „Ich mag ihn, hinter der Kamera noch mehr als vor der Kamera“, sagt Empfangsleiterin Katrin Richtzenhain. Kommt Llambi als Juror der RTL-Reihe „Let’s Dance“ mitunter kantig, hart und etwas spröde daher, so ist er als Tanzlehrer ein liebenswerter Mensch. Durch das Fenster zum Restaurant erklärt der TV-Promi Hotel-Gästen schon mal humorvoll, dass Nutella zum späten Frühstück wegen der Kalorien keine gute Wahl sei. Er muss es „aus dem Bauch heraus“ wohl wissen. Und postwendend stehen die elf Paare dann wieder im Mittelpunkt.

„Aus der Promenade heraus: Slow, slow, quick, quick, slow“, die Anweisungen Llambis beim Cha Cha sind präzise wie seine Demonstrationen der Schritte als Vortänzer oder mit einer Partnerin aus der Teilnehmergilde. Die Tanzpaare sind konzentriert, schauen, prägen sich ein, üben, schließlich will jeder für sein Geld so viel wie möglich mitnehmen. „Der Kopf ist wichtig“, erklärt der Tanzprofi an die Damen adressiert – erst der Kopf, dann die Füße. Die Cha-Cha-Choreografie hat es tatsächlich in sich und ist für fast alle Paare eine Herausforderung. „Macht nichts, überall wo ich hinkommen ist das das Gleiche“, motiviert Joachim Llambi seine Schüler. Ja, Pausen und Musik aus dem Handy gibt es auch. Doch vor dem Vergnügen haben die Götter halt den Schweiß gesetzt. Und der hat sich allemal gelohnt.