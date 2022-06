Elfjähriger schwer verletzt: Junge stürzt aus Fenster eines Eisenacher Kinderheims

Eisenach. Ein Elfjähriger ist am Samstag aus dem dritten Stock des Johannes-Falk-Kinderheims in Eisenach gefallen. Der Junge wurde lebensbedrohlich verletzt.

Per Rettungshubschrauber wurde am Samstagabend gegen 20 Uhr ein elfjähriger Junge in eine Klinik nach Erfurt geflogen, wo er notoperiert wurde. Er war aus einem Fenster im dritten Stock des Johannes-Falk-Kinderheimes in Eisenach gestürzt. Dabei hatte das Kind sich lebensbedrohlich verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.