Engagierte Eisenacher Unternehmer ausgezeichnet

Eisenach Handelskammer und Ehrenamtsagentur vergeben Preis für ehrenamtliches unternehmerisches Engagement

Um das gesellschaftliche Engagement der regionalen Unternehmen zu würdigen, verliehen die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt und die Thüringer Ehrenamtsstiftung in diesem Jahr zum zweiten Mal die Auszeichnung „Gemeinsam engagiert“. Laut Mitteilung der IHK durften sich mit der Lindig Fördertechnik GmbH aus Krauthausen sowie der Zoll & Speditionsservice Alaj aus Eisenach auch zwei Westthüringer Unternehmer über eine Ehrung freuen.

Sven Lindig, Geschäftsführer der Lindig Fördertechnik GmbH aus Krauthausen bei Eisenach, nahm die Auszeichnung für zahlreiche ehrenamtliche Verdienste seines Unternehmens entgegen. Diese reichen von einer jahrelangen Unterstützung für soziale Einrichtungen wie das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz und das SOS Kinderdorf, der Förderung von Sportvereinen in der Region bis hin zum Einsatz für kulturelle Ereignisse und Einrichtungen in Eisenach. Zudem erhalten Mitarbeiter die Möglichkeit, sich für ehrenamtliche Tätigkeiten freistellen zu lassen.

Fachkundige Jury wählt aus 24 Vorschlägen aus

Außerdem konnte sich Shpetim Alaj, Inhaber des Zoll & Speditionsservice Alaj, über die Auszeichnung für sein ehrenamtliches Engagement in seiner Wahlheimat Eisenach freuen. Alaj steht dem ThSV Eisenach seit 2018 als Präsident vor und konnte den Verein in diesem Jahr zurück in die 1. Handball-Bundesliga führen. Daneben setzt er sich als „Botschafter der Vielfalt“ für ein gutes Zusammenleben der verschiedenen Nationen in Eisenach ein und engagiert sich für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt.

Auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) gratulierte: „Die Anerkennung von der IHK Erfurt ist eine verdiente Ehrung. Das langjährige Engagement für das Miteinander der Menschen ist bewundernswert. Es beeinflusst das Leben der Menschen in Eisenach positiv und trägt dazu bei, dass die Kultur in der Region blüht.“

Dieter Bauhaus, Präsident der IHK Erfurt, und Niels Lange von der Thüringer Ehrenamtsstiftung betonten, dass das ehrenamtliche Engagement von Unternehmen gerade angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage und eines sinkenden Vertrauens in die Politik von unschätzbarem Wert sei. Dementsprechend dankbar sei man für den unermüdlichen Einsatz für ein gelingendes Zusammenleben vor Ort.

Als dauerhaft sichtbares Zeichen für das ehrenamtliche Engagement wird auf dem Unternehmensgelände der Preisträger im Frühjahr 2024 jeweils ein Baum mit einer Plakette zur Auszeichnung „Gemeinsam engagiert“ gepflanzt.