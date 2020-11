Erfolgreicher Abschluss eines Großprojektes in Bad Salzungen

„Der Bahnhof einer Stadt hat eine große Ausstrahlung auf das Stadtbild und ist stadtprägend“, erläutert Bürgermeister Klaus Bohl (parteilos) bei der kleinen Feierstunde anlässlich der Übergabe. Er spricht von einem Ort, den die Salzunger im Gedächtnis mit vielen Gefühlen verbinden: „Abschied, Trennung, Wiedersehensfreude, Lehre, Studium, Armeezeit, Urlaub, Heimweh – sehr viel verbindet sich mit dem Bahnhof“, so das Stadtoberhaupt.

Aufstieg zu DDR-Zeitenund Fall nach politischer Wende

Mit mehr als 200 Angestellten ist der Salzunger Bahnhof zu DDR-Zeiten der größte Rangierbahnhof im Bezirk Suhl. Mit der politischen Wende 1989 geht der Zugverkehr stark zurück. Nachdem im Jahr 2001 die Fahrkartenausgabe geschlossen worden ist, steht der Bahnhof meistens leer und wird zusehends zum Schandfleck der Kurstadt. „Der Bahnhof verwahrloste, vermüllte und stank im Sommer nach Urin,“ beschreibt Klaus Bohl die traurige Situation.

Die Grundpfeiler für die Sanierung des Bahnhofs werden bereits 2008 gelegt, als der Stadtrat dem Beschluss über den Kauf des Areals zustimmt. Das Bahnhofsgebäude selbst erwirbt Salzungens kommunales Wohnungsunternehmen Gewog. Die Planung und Umsetzung des Sanierungsprojekts dauert ein volles Jahrzehnt. Allein zweieinhalb Jahre vergehen, bis Gewog-Geschäftsführer Uwe Arndt der Ankauf des Gebäudes von der Deutschen Bahn und ihrer Tochtergesellschaften gelingt.

Mit der Sanierung des gesamten Areals gelingt es der Kreisstadt, dass der Bahnhof wieder positiv im Gedächtnis bleibt. Auf dem Gelände hat sich in den über zehn Jahren Bauzeit viel getan: Der Kauflandmarkt wird errichtet, die Bahnhofstraße saniert und verlegt, ein Kreisverkehr an der scharfen Ecke geschaffen und ein neuer Busbahnhof vorm Bahnhofsgebäude angelegt.

Ein stimmiges Gesamtprojektfür das gesamte Areal

Zudem erfährt der Bahnhofsplatz eine komplette Erneuerung. Neben einem neuen Park&Ride-Parkplatz direkt neben den Gleisen besteht fortan die Möglichkeit, E-Bikes und E-Autos zu laden. Auch die Deutsche Bahn hat sich umfangreich beteiligt und unter anderem mit zwei Aufzügen den barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen realisiert.

Salzungens größtes Bauprojekt kann in diesen Pandemie-Tagen nur in kleinem Kreis der Bestimmung übergeben werden. Foto: Stadtverwaltung Bad Salzungen

Das alte Bahnhofsgebäude ist so marode, dass es bis auf die Grundpfeiler abgerissen werden muss. Darauf setzen die Bauleute einen neuen, imposanten Bau, angelehnt an das ursprüngliche Gebäude. Im oberen Bereich entstehen 13 barrierefreie Wohnungen.

Der Hauptmieter im unteren Gebäudeteil ist das Mehrgenerationenhaus. Es macht das wiederentstandene historische Empfangsgebäude erneut zu einem Anziehungspunkt, wo sich Menschen verschiedener Generationen und Herkunft treffen, Hilfe, Beratung und Unterstützung bekommen.

Insgesamt werden ins Vorhaben38,1 Millionen Euro investiert

„Was hier in den letzten Jahren entstanden ist, hat Modellcharakter, weil eine zentrale Bahnfläche eine neue soziale Funktion für die Menschen in Bad Salzungen erhält. Es sind altersgerechter Wohnraum und ein neuer Ort der Begegnung entstanden,“ freut sich Staatssekretär Torsten Weil (Linke). Der Ort der Begegnung für Reisende habe sich in einen Ort der Begegnung für Generationen verwandelt.

Das Projekt verschlingt Kosten von knapp 38,1 Millionen Euro. Fördermittel sprudeln in Höhe von 11,3 Millionen Euro, die Stadt Bad Salzungen steuert 3,9 Millionen Euro bei. Die Deutsche Bahn, die Gewog und private Investoren beteiligen sich mit insgesamt 22,9 Millionen Euro.

Die Pandemie macht ein großes Einweihungsfest für alle Bürger nicht möglich. So kommt es nur im kleinen Kreis zur offiziellen Übergabe. Ein großes Fest soll es, so der Bürgermeister, im kommenden Jahr dennoch geben, wenn auch der angrenzende Wasserturm saniert ist.