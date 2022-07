Erfolgreicher Start in die Freibadsaison der Wartburgregion

Wartburgregion. Kommunen, Betreiber und Schwimmmeister ziehen eine positive Bilanz im Vergleich zum verregneten Vorjahr.

Gerade hat Ruhla die Schlechtwetter-Regelung eingeführt, hat sie Freitag erstmals auch gegriffen. Das Freibad Thal öffnet an Regentagen von 10-12 und 16-19 Uhr. Ansonsten freuen sich Betriebsleiter Tim Jordan mit Team täglich von 10-20 Uhr auf Gäste. Und die kamen seit dem ersten Öffnungstag am 15. Juni reichlich. „Es läuft besser als im verregneten Sommer des Vorjahres“, so Jordan. Über 4700 Besucher erfreuten sich schon an der 6000 Quadratmeter großen Wasserfläche.

Der Chef des Vereinsbades Ruhla, Hans-Joachim Ziegler, ist auch als Rettungsschwimmer im Einsatz. Foto: Norman Meißner

Im vom Förderverein betriebenen Waldbad in Ruhla, das am 1. Juni die Pforten öffnete, waren bislang rund 3000 Badefreudige unterwegs. Und man müsse bedenken, dass die Ferien noch bevorstünden. „Das läuft richtig gut“, sagt Vereinschef Hans-Joachim Ziegler, der als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer im Einsatz ist. Neben ihm sind noch ein Schwimmmeister, ein Rettungsschwimmer und weiter Helfer am Becken und im Imbiss an Bord. Ziegler führt die große Wasserfläche, die große Liegewiese mit FKK-Bereich und das Volleyballfeld sowie den Spielplatz als Pluspunkte für das Waldbad ins Feld. „Nach den Sanierungs- und Dichtungsarbeiten an Beckenboden und einer Wand verlieren wir weniger Wasser und müssen also weniger stetig zulaufen lassen“. Der Wasser aus dem Bach sei zwar qualitativ 1a, aber iskalt. Nun erreiche man schnell Wassertemperaturen von mindestens 22 Grad. Geöffnet ist in Ruhla täglich von 11 bis 19 Uhr.

Die große Rutsche im Eisenacher Freibad „aquaplex“ ist ein Anziehungpunkt für junge Wassertatten wie Hans, Marcel und Christian. Foto: Norman Meißner

Die Zahl des Vorjahres hat das Mosbacher Waldbad schon fast geknackt. 7962 besuchten im vergangenen Jahr das schön gelegene Freibad, bis 26. Juni zählte die Gemeinde bereits in dieser Saison 6377 Badegäste, davon 2800 Kinder. Das schöne Sommerwetter schon im Juni hat wohl viele ins Waldbad gelockt. Und dies trotz der Tatsache, dass das Bad mit reduzierten Öffnungszeiten arbeiten muss, weil man nicht genügend Fachpersonal bekommen hat, um jeden Tag zu öffnen. Auch über die Sommerferien wird das Waldbad montags geschlossen bleiben müssen. Geöffnet ist an den anderen Tagen von 12 bis 20 Uhr. „Es hat sich aber bisher niemand beschwert“, ergänzt Wutha-Farnrodas Bürgermeister Jörg Schlothauer (parteilos).

Auch in Eisenach freut man sich über Zuspruch bei Temperaturen über 30 Grad. Bisher gab es keine Besucherrekorde mit über 2000 Gästen, aber Sportbad-Geschäftsführer Jens Hartlep. Derzeit kommen täglich zwischen 500 und 1200 Badegäste ins Freibad Aquaplex. „Mit diesen Zahlen lässt sich der Badbetrieb gut stemmen“, betont er. Allein in dieser Woche waren es bis 30. Juni 3481 Besucher insgesamt. Auch das Hallenbad ist noch geöffnet, unter anderem für Kurse und den Schwimmunterricht.

Hartlep rechnet damit, dass die Tageszahlen noch steigen in den kommenden Wochen. Nach dem Notenschluss in den Schulen werde es immer voller, so der Sportbad-Geschäftsführer. Die Wassertemperatur liegt derzeit bei 23,8 Grad. Wunderbar, um ein paar Bahnen auf der 50-Meter-Anlage zu ziehen. Ein paar Sorgenfalten hat Jens Hartlep trotzdem auf der Stirn, wenn er auf die Energiekosten schaut. Und das, obwohl man mehrere energetische Maßnahmen in Größenordnung in den letzten Jahren umgesetzt hat. So werde man den Verbrauch von 650.000 Kilowattstunden im Jahr 2018 auf 400.000 Kilowattstunden in 2023 senken können. „Aber das fängt die Steigerungen auch nicht ab.“

„Die diesjährige Saison hat sich nach zwei schlechten Jahren gut angelassen“, freut sich Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) über das Mihlaer Freibad. Nach Eröffnung am 21. Mai ging es zögerlich los, im Mai 156 Badegäste. Der Juni brachte zwei Besucherrekorde mit jeweils über 1100 Badegästen am Tag. „So viele, wie in den letzten Jahren nicht mehr“, kommentiert Lämmerhirt die Zahl.

Bis Ende Juni kommen insgesamt 7800 Badegäste, keinen Tag ohne. „Wir beraten zurzeit über den Einbau einer Breitwandrutsch“, so Lämmerhirt weiter. Wenn alles planmäßig verläuft, kann der Stadtrat am 14. Juli den Vergabebeschluss fassen. Die Bauarbeiten würden nach der Saison mit Kosten von etwa 100.000 Euro starten. Die Fundamentarbeiten übernimmt der Förderverein. Nächstes Jahr feiert das Bad 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Ereignis soll die Rutsche eröffnet werden. Trotz gestiegener Energie -und Personalkosten gibt es keine Preiserhöhung. „Eine Tageskarte für Erwachsene kostet noch immer 3,50 Euro“, sagt Lämmerhirt.

Gut besucht ist derzeit auch das Freibad Gerstungen. „An heißen Tagen kommen manchmal viele hundert Gäste“, sagt Schwimmmeister Stephan Rudloff.