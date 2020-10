Der Opel-Stammtisch am Tor 1 vom Opelwerk zum Jubiläum anlässlich des Anlaufs der Opel-Produktion in Eisenach vor 30 Jahren. Bis 1992 entstehen insgesamt 15.000 Vectra A. Gruppenbild mit Zeitzeugen und Opelfreunden an einem Vectra aus den Anfangsjahren: Harald Lieske, langjähriger Betriebsratsvorsitzender (1. von links), Wolfram Liedtke, der in der Wendezeit das Automobilwerk leitete (2. von links), Jürgen Gebhardt, erster Werkleiter (4. von links) und Stammtischsprecher Reinhard Schäfer vom Verein Automobilbau-Museum-Eisenach (5. von links).

Eisenach. Kurz nach der Deutschen Einheit lief in Eisenach der erste Opel vom Band. Der Opel-Stammtisch erinnert an den Anlauf der Vectra-Fertigung vor 30 Jahren in der Wartburgstadt.

"Beste Zeit meines Lebens": Erinnerungen an Opel Vectra-Start in Eisenach vor 30 Jahren

„Für mich war die Zeit in Eisenach die beste Zeit meines Lebens“, leitet Jürgen Gebhardt nach knappen persönlichen Angaben seine Ausführungen zum Engagement der Adam-Opel-AG kurz nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ in Eisenach ein. Knapp 20 Zeitzeugen der ersten Stunde und Opel-Freunde würdigen am Montagabend mit ihrer Anwesenheit beim Eisenacher Opel-Stammtisch den Moment, als auf den Tag vor 30 Jahren das erste Westauto in Serie im Osten der Republik entstand. Das Jubiläum erster Opel Vectra „Made in Eisenach“ lässt sich der erste Leiter des Eisenacher Opel-Werks nicht entgehen. „Ich habe in Eisenach viel gelernt – gelernt mit Menschen umzugehen, die Großes hinter sich hatten“, denkt der Gast an die widrigen Bedingungen, mit denen die Werktätigen des VEB Automobilwerk Eisenach zuvor zurechtkommen mussten.