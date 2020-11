Ermittler suchen mit neuen Videoaufnahmen mehrere Zeugen

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen weitere Aufnahmen von Überwachungskameras vom Farbanschlag auf das Burschenschaftsdenkmal frei gegeben. Am vergangenen Wochenende berichtete Kripo live über die immer noch nicht aufgeklärte Straftat.

Eisenach. Der Farbanschlag auf das Burschenschaftsdenkmal Ende Oktober 2019 hat viele Eisenacher vor einem Jahr tief getroffen. Die historischen Sandsteinwände, der Innenraum inklusive Gemälde und die Langemarck-Gedenkstätte wurden in rosa und schwarz beschmiert. Die Polizei hat jetzt neue Videoaufnahmen von der Tat veröffentlicht, die am vergangenen Sonntag auch in der MDR-Sendung „Kripo live“ gesendet wurden. Sie sucht auf diese Weise wieder nach Zeugen, die vielleicht zur Aufklärung der Tat führen.

Ein möglicher Zeuge? Foto: Polizei Eisenach / LPI Gotha