Blick auf den Hauptfriedhof in Eisenach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ermittlungen gegen drei Eisenacher Rathaus-Mitarbeiter eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat jetzt das Verfahren wegen Bestechlichkeit und Betrugs bei Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Eisenacher Friedhof gegen vier Beschuldigte eingestellt. 2017 hatten die Ermittler in der Stadt drei Objekte der Stadtverwaltung sowie ein nichtstädtisches Unternehmen durchsucht. Es bestand der Vorwurf, dass drei städtische Mitarbeiter zwischen 2012 und 2015 in mehreren Fällen Aufträge auf städtischen Friedhöfen ohne Ausschreibung an einen Handwerker (der vierte Beschuldigte) vergeben und dies vorher abgesprochen haben sollen.

Da keine Ausschreibung durchgeführt wurde, greife der Tatbestand des Paragrafen 298 Strafgesetzbuch nicht, begründete am Mittwoch Hannes Grünseisen für die Staatsanwaltschaft Erfurt die Einstellung. Es habe sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben, wonach bewusst Aufträge an den mitbeschuldigten Betrieb vergeben wurden. Die bezahlten Entgelte waren marktgerecht.

Ebenso fanden sich keine Beweise, dass die Mitarbeiter geldwerte Vorteile davon hatten. Ein Freispruch erster Güte für die Vergabepraxis ist es aber nicht. Wie es von der Staatsanwaltschaft weiter heißt, müsse über „etwaige Maßnahmen der Dienst- und Fachaufsicht“ die zuständige Behörde entscheiden.