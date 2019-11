Erste deutsche Nachkriegskonstruktion: Made in Eisenach

Nach der in zahlreichen Oldtimer-Zeitschriften gefeierten Sonderausstellung zum Eisenacher Karosserie-Designer Hans Fleischer öffnete jetzt im Beisein von rund 60 Besuchern in diesem Bereich des Museums „automobile welt eisenach“ die seit mehr als einem halben Jahr intensiv vorbereitete Sonderschau „70 Jahre BMW/EMW 340“. Während der feierlichen Ausstellungseröffnung erläuterte Museumsleiter Matthias Doht in einem Vortrag die Entwicklung des BMW 340 in den Jahren 1947 bis 1949 in Eisenach. Anhand des ausgestellten Vergleichsfahrzeugs vom Typ BMW 326 aus dem Jahr 1937 wies er nach, dass es sich bei dem BMW 340 tatsächlich um einen Neukonstruktion aus Eisenach handelte. „Wir haben den 326 bewusst zum Vergleich daneben gestellt – der Frontbereich, das Heck, der Kofferraum, das Armaturenbrett sind völlig anders“, betont der Stiftungsgeschäftsführer, der beim 340 von der „ersten deutschen Nachkriegskonstruktion“ im Fahrzeugbau spricht. Ganz besonders freute er sich, zwei Besucher zur Vernissage begrüßen zu dürfen, die noch selbst im damaligen Eisenacher Awtowelo-Werk an der Produktion am 340 mitarbeiteten. Beide Automobilwerker sind inzwischen weit über 80 Jahre alt.

Die zweifarbige Lackierung war vorrangig für den Export in skandinavische Länder bestimmt. Foto: Matthias Doht