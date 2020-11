Erste Fördermittel für Sporthallenprojekt in Eisenach sind gesichert

Schritt für Schritt geht es beim Projekt „Sporthalle in das O1“ am Ehrhardtplatz voran. Das berichtete Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport. Neben mehreren Treffen der Projektgruppe hat das Land nunmehr bestätigt, dass die 9 Millionen Euro, die der Freistaat der Stadt als Schuldendiensthilfe für den Bau bereitstellen will, auch an den neuen Projektträger SWG weitergeleitet werden darf. Der entsprechende Bescheid des Landes liege nun vor, so Möller.

Überdies habe es auch die ersten Arbeiten an Gelände und Gebäude des O1 gegeben, um die weitere Verschlechterung des Zustandes zu verhindern. So seien die auf dem Dach wachsenenden kleinen Bäume und Büsche entfernt worden, die Dachentwässerung repariert und der Wildwuchs auf dem Gelände beseitigt. Nun soll noch eine Schutzplane an die Westfassade angebracht werden. Anträge auf Fördermittel aus dem Städtebau und dem Denkmalschutz werden eingereicht. Ein Altlastengutachten ist beauftragt. Allein solch ein Altlastengutachten, so schätzt Ausschuss-Vorsitzender Jonny Kraft (SPD) ein, werde wohl nicht vor Mitte/Ende des kommenden Jahres vorliegen.