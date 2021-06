Erste Matinee auf dem Altenstein

Bad Liebenstein. Erste Veranstaltungen sind auf dem Buga-Außenstandort Altenstein nun möglich. Am Sonntag wartet eine Matinee zur Literaturgeschichte.

Im Schlosspark Altenstein kann am Sonntag, 20. Juni, die erste Matinee in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Meininger Museen stattfinden. Zu Gast ist Andreas Seifert, Leiter der Abteilung Literaturgeschichte im Schloss Elisabethenburg. Sein Thema: „Sagenhaft und romantisch: Meininger Dichter über Altenstein und Liebenstein“. Die Matinee beginnt 10 Uhr in der Aula der TÜV-Akademie im südlichen Rundbau des Hofmarschallamtes. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Beim Einlass muss entweder ein Impfnachweis, ein Genesungsnachweis oder ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Der Altenstein ist wegen der Buga an Wochenenden und Feiertagen für Autos tabu.

Der Fahrplan des Busshuttles (Linie 41) im Internet: www.wartburgmobil.info