Ein Koffer als verstecktes Geburtstagsgeschenk hat auf einem Spielplatz in Bad Salzungen die Polizei auf den Plan gerufen.

Bad Salzungen. Ein versteckter und verdächtiger Koffer hat in Bad Salzungen auf einem Spielplatz für Wirbel gesorgt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falsche Frau entdeckt versteckten Koffer

Ein verdächtiger Koffer hat am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz in Bad Salzungen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hätten eine Frau und ihre Tochter einen zugeklebten Koffer in einem Spielhaus entdeckt. Einen Mann sahen sie kurz zuvor vom Spielplatz davon laufen.

Da der Mutter und ihrer Tochter das unheimlich vorkam, alarmierten sie die Polizei. Die Beamten fanden den davongelaufenen Mann, der den Koffer auf dem Spielplatz versteckt hatte. Der Koffer sei als Geburtstagsgeschenk für seine Freundin gedacht gewesen, den diese auf dem Spielplatz finden sollte.

Sein Plan aber ging nicht auf: Die falsche Frau entdeckte den Koffer zuerst. Zumindest teilweise konnte der Mann die Überraschung für seine Freundin aufrecht erhalten – was in dem Koffer enthalten war, wurde nicht bekannt, und bleibt wohl das Geheimnis des Paares.