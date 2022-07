In der Kirche in Stregda wurde Valentina Marie, Tochter von Loreen und Benjamin Patz, getauft und das in einem Taufkleid, dass in der Familie seit 1911 vererbt wird. Sie ist das 20. Kind, das dieses Kleid trug. Auch (von links) Anke, Ulrike, deren Tochter Teresa, Rosalie, Inge und Gitti trugen dieses Taufkleid.