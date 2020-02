Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faschingsumzug lockt viele Schaulustige auf Creuzburgs Straßen

Auf dem Parkplatz des neuen Rewe-Marktes in Creuzburg sammelten sich am Samstagvormittag eine Herrschar närrischer Krieger in bunten Kostümen, um mit einem großen Faschingsumzug in die Stadt einzufallen und das Rathaus zu erstürmen. Die Freiwillige Feuerwehr Creuzburg begleitete das bunte Treiben durch die Stadt. Hoch auf dem Wagen wurde das Prinzenpaar Johanna Schneider und Marcel Spittel durch die Stadt an der Werra chauffiert, um die Amtsgeschäfte im Rathaus zu übernehmen. Der gewaltigen Übermacht des Creuzburger Carneval Club (CCC) hatte Bürgermeister Ronny Schwanz (CDU) nicht viel entgegen zusetzen und musste den Rathausschlüssel herausrücken. Eins dürfte den Bürgermeister durchaus freuen: In die Reihen der CCC-Truppen mischten sich auch zahlreiche Hausfrauen, die im Rathaus sicher für ein richtiges Großreinemachen sorgen werden. Auch an den hübschen Kartenspieler-Damen dürfte sich der Rathauschef erfreuen, denn beim Pokern gewinne sie sicher einige Groschen, um die Stadtkasse aufzubessern.

Der Creuzburger Carneval Club ist im diesen Jahr wieder der Ausrichter der Karnevalwerkstatt. Nach 1986, 2001, 2015 das vierte Mal. Dazu treffen sich Abordnungen der Karnevalvereine aus dem Wartburgkreis am Samstag, 29. Februar, im Saal des sanierten Kultur- und Bürgerhauses. Um 18 Uhr beginnt der Empfang mit dem Landrat Reinhard Krebs und 19 Uhr das große Programm der Faschingsvereine.