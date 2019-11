Tambach-Dietharz. Eine Weltreise in einem uralten Lastwagen: Sabine Hoppe und Thomas Rahn berichten in Tambach-Dietharz von ihren Erlebnissen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fernost und Fernwest

Mit einem betagten Lastwagen, einem Oldtimer, sind Sabine Hoppe und Thomas Rahn sechs Jahre lang durch viele Länder der Erde gereist. Im vergangenen Jahr berichteten sie in Tambach-Dietharz erstmals von ihren Erlebnissen. Teil zwei ihrer Multivisionsreportage steht unter der Überschrift „Fernost und Fernwest“ und ist am Samstag, 23. November, 19.30 Uhr, in Tambach-Dietharz im Saal Zum Bären zu erleben.

Die abenteuerliche Reise führte die beiden durch Laos, Thailand und Malyasia – durch Dschungel der Tropen, chaotische Millionenmetropolen und zu den größten Tempelanlagen der Welt in Kambodscha. Nach dem Sprung über den Ozean, hinüber nach Amerika, seien Hoppe und Rahn zu vergletscherten Tälern der kanadischen Rocky Mountains gefahren, entlang der rauen Pazifikküste der Vereinigten Staaten zu mysteriösen Steinquadern, die sich wie von Geisterhand durch die lebensfeindliche Wüste im Tal des Todes schieben.

Samstag, 23. November, 19.30 Uhr, Zum Bären, Vorverkauf 11 Euro, Abendkasse 12 Euro; Vorverkauf in Emleben, Schuhmacher Umbreit, Bahnhofstraße 2; Tambach-Dietharz, Outdoor Event Zentrum, Schmalkalder Straße 2