Finale für Ausstellungsbesuch in Eisenach

Eisenach. Abstrakte Malerei und Fotografien in der Eisenacher Predigerkirche.

Am Wochenende geht in der Predigerkirche die Ausstellung „Licht. Raum. Miteinander“ der Malerin Elke Albrecht und des Fotografen Jürgen Sieker zu Ende. Zuvor gab es mit den Künstlern in der Bar Skyline eine Gesprächsrunde mit Einblicken in die Schaffensprozesse abstrakter Malerei und die Beziehung zwischen Instinkt und Technik, um im richtigen Augenblick den Auslöser zu drücken. Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, bietet sich noch Zeit für einen Besuch.