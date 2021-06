Frank Moenke bleibt Bürgermeister der Gemeinde Krauthausen.

Krauthausen. Amtsinhaber Frank Moenke (parteilos) bleibt Bürgermeister der Gemeinde Krauthausen.

An der Spitze in der Gemeinde Krauthausen bleibt alles beim Alten. Ohne Gegenkandidat tritt Amtsinhaber Frank Moenke (parteilos) mit 76,4 Prozent der gültigen Stimmen seine dritte Amtszeit an. 1364 Menschen waren in Krauthausen wahlberechtigt.

Die Wahlbeteiligung lag bei 46,55 Prozent. Ein Phänomen: auf den Wahlzetteln fanden sich insgesamt 30 Namen von Bürgern wieder, die Wähler lieber als Bürgermeister gesehen hätten.