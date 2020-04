Eisenach. Am Eisenacher Bahnhof machte eine betrunkene Frau Ärger und ließ sich auch nicht von Polizisten beruhigen.

Frau randaliert in Zug und versucht Polizist zu beißen

Am Mittwoch versuchten Polizeibeamte eine 45-Jährige am Eisenacher Hauptbahnhof zu beruhigen, die laut schreiend einen Zug verließ, in dem sie vorher mit Flaschen um sich warf. Durch die Flaschenwürfe wurde niemand verletzt. Da sich die Situation vor Ort nicht beruhigen ließ, wurde die alkoholisierte Dame laut Polizei zur Dienststelle gebracht.

Dagegen versuchte sie sich mit einem Biss ins Bein eines Polizeibeamten zu wehren. Die Gegenwehr konnte unterbunden werden, es wurde niemand verletzt. Gegen die 45-Jährige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.