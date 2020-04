Frau rastet aus: Zusammenkunft am Einkaufsmarkt in Eisenach endet mit Anzeige

Zusammenkunft unter Widerstand aufgelöst

Vier Personen im Alter zwischen 33 und 47 Jahren trafen sich Dienstagabend zum geselligen Trinken am Einkaufsmarkt am Kupferhammer in Eisenach. Die Polizei rückte an, um die Runde gemäß angeordnetem Kontaktverbot aufzulösen. Einer 37-Jährigen aus der Gruppe gefiel das offenbar gar nicht. Sie wurde aggressiv und hielt den Mindestabstand gegenüber den Beamten nicht ein. Schlussendlich musste sie fixiert werden, da sie die Beamten körperlich angriff.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr 1,2 Promille. Da sie sich so stark gewehrt hatte, musste sie leicht verletzt zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die anderen drei erhielten einen Platzverweis.

Schmierer auf dem alten Friedhof in Eisenach

Zwischen Montag und Dienstag besprühten bisher Unbekannte die Kreuzkirche, ein Mausoleum, Steinskulpturen und eine Steintafel am alten Friedhof am Eisenacher Schloßberg. Da ein enormer Reinigungsaufwand betrieben werden muss, um die rote Farbe von den Steinen zu bekommen, schätzt die Polizei den Sachschaden auf 15.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zur Tat. Hinweise an Telefon: 03691/261124.

Eisenach: Gegen Hauswand gefahren

Gegen 14.25 Uhr am Dienstag kam ein 52-jähriger Autofahrer in Eisenachs Nonnengasse nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Zaunteile in Treffurt entwendet

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl in Trefffurt in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dabei stiegen die Unbekannten auf das Grundstück einer Firma für Orthopädietechnik ein und stahlen dort eine Zaunrolle und mehrere Zaunpfeiler. Diese transportierten sie anschließend mit einem Auto ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro. Zeugen können sich telefonisch unter 03691/261124 melden.

