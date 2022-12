Friedenslicht wird in Eisenach weiter gereicht

In der Elisabeth-Kirche in Eisenach wird das Friedenslicht ausgesendet.

Eisenach. Das Friedenslicht hat Eisenach erreicht und wird am Sonntag in der Elisabethkirche verteilt.

Es werde Licht! Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Elisabeth in Eisenach wird am Sonntag, 11. Dezember, das vor Wochen in Bethlehem entzündete und von Pfadfindern über den halben Globus getragene Friedenslicht in die Region weiter gegeben.

Der Gottesdienst, den der Gospelchor Eisenach musikalisch begleitet, beginnt um 17 Uhr. Neben dem katholischen Hausherren, Pfarrer Christian Bock, wird Pastor Marco Lindörfer von der Start-Up-Kirche Eisenach den Gottesdienst als Geistlicher mit gestalten.