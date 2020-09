Führung zur „alten Dame“

Am Donnerstag, 17. September, bietet die Tourist-Information Bad Salzungen eine neue Führung in der Evangelischen Kirche St. Simplicius unter dem Titel „Zu Besuch bei der alten Dame“ an. Die Gäste erwartet ein Zusammenspiel der besonderen Art: Kantor Hartmut Meinhardt lässt die Reger-Orgel erklingen und gemeinsam mit einem Gästeführer unternehmen die Besucher eine Reise in die Geschichte der Kirche.

Treffpunkt ist 16.30 Uhr am Haupteingang der Stadtkirche. Kosten: Erwachsene 12 Euro, Inhaber der Gästekarte zahlen zehn. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.