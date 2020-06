Eisenach. Das Kind war mit seinem Fahrrad in Eisenach zwischen parkenden Autos auf die Straße gefahren. Es kam zur Kollision mit einem Auto.

Fünfjährige bei Kollision mit Auto in Eisenach verletzt

Bei einem Unfall in Eisenach ist ein fünfjähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 48-Jähriger am Dienstagabend, gegen 20.40 Uhr, auf der Stregdaer Allee (aus Richtung Ernst-Thälmann-Straße) unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, sei auf Höhe der Einmündung in die Ziegeleistraße ein fünfjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad zwischen den parkenden Autos auf die Straße gefahren.

Trotz Gefahrenbremsung konnte der 48-Jährige einen Kollision nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt.

