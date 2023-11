Fünfköpfige Familie auf A4 bei Eisenach verunglückt

Eisenach. Auf der A4 bei Eisenach ist eine fünfköpfige Familie mit einem Kleintransporter verunglückt. Der Fahrer habe bei Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Bei einem Unfall auf der A4 bei Eisenach wurden am Sonntag fünf Personen leicht verletzt. Laut Polizei kam ein 44-Jähriger mit seinem Kleintransporter in der Abfahrt Eisenach-Ost in einer Kurve aufgrund von Schnee- und Eisglätte ins Schleudern, kam von der Fahrbahn und überschlug sich. Im Fahrzeug befand sich eine Familie mit ingesamt zwei Erwachsenen und drei Kindern. Die Familienmitglieder verletzten sich leicht und wurden in ein Klinikum zur weiteren Beobachtung gebracht.

Der Kleintransporter erlitt Totalschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei werde unangepasste Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen als Unfallursache angenommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.