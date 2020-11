Fürstenhof-Vorstoß soll in Eisenachs Stadtrat weiter debattiert werden

Zurück in die Ausschüsse – so lautet die Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung für den Stadtrat zum Umgang mit dem Fürstenhof-Antrag der Grünen. Diese wollen, dass der Stadtrat für das Gelände des Fürstenhofes einen Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan fasst. Ziel ist es, dass zumindest die „dem Zerfall preisgegebene stadtbildprägende Silhouette“ dort erhalten bleibt und städtebaulich verträgliche Lösungen bei Berücksichtigung des Ensembleschutzes geschaffen werden.

Max von Trott, berufener Bürger für die Grünen im Ausschuss, erläuterte die Überlegungen für diesen Antrag. Gerüchte um einen Verkauf durch den alten Investor ließen vermuten, dass bei einer Neubebauung des Areals die städtebaulichen Ziele der Stadt unter die Räder kämen.

Stadt will mit neuem Investor sprechen

„Wer ein solches Grundstück für viel Geld erworben hat, wird kaum Interesse am Erhalt des Ensembles haben“, so von Trott. Mit dem Aufstellungsbeschluss und einer möglichen folgenden Veränderungssperre sorge man aber dafür, dass der neue Investor in Gespräche mit der Stadt über verbindliche Festlegungen zur Bebauung kommen müsse.

Dezernent Ingo Wachtmeister (SPD) warnte davor, dass der Eindruck entstehen könne, die Stadt wolle jemanden ärgern, mit dem man sich in einem bereits laufenden Rechtsstreit befinde. Auch Ausschusschef Jonny Kraft (SPD) hegt zwar Sympathie für das Ansinnen. Sein Bauchgefühl sage ihm aber, dass durch dieses Vorgehen Schaden für die Stadt entstehen könne.

Den Ausschlag für die Entscheidung des Ausschusses gaben aber Hinweise von Stadtplaner Andreas Diedrich. Zum einen laufe bereits seit 1992 ein solches Verfahren, das zunächst gestoppt werden müsse. Zum anderen aber müsse ein solcher Aufstellungsbeschluss samt möglicher Veränderungssperre „gerichtsfest und wasserdicht sein“. Der Entwurf der Grünen sei da, was die Planungsziele angehe, aber bei Weitem nicht ausreichend, meine der Stadtplaner.