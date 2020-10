Gallas-Blues-Band bietet Live-Musik in Wolfsburg-Unkeroda

Live-Musik ist in diesen Tagen selten. Am Samstag unternahmen Veranstalter Andreas Wendisch und die Christoph Gallas Blues-Band aus Bad Liebenstein im Waldfrieden in Wolfsburg-Unkeroda einen erfreulichen Versuch. Die siebenköpfige Band hatte mit Sascha Mittwoch (Eisenach) einen Gastsänger aufgeboten, der im Zwölf-Takt-Delta seinen Mann stand. Auch Tina Mäurer bewies nicht nur bei ihrem Joss-Stone-Tribute Stimme. Einige Textlücken entgingen den Experten im gut 30-köpfigen Publikum aber nicht. Tanzen war beim Konzert mit Blues und Soul ebenso untersagt wie eine Zugabe. Punkt 23 Uhr fiel der Hammer. zz