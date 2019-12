Gartenhaus in Thal in Flammen

Gartenhaus in Thal in Flammen

Der Brand eines kleinen Gartenhäuschens im hinteren Bereich eines Grundstücks an der Straße Am Park in Thal sorgte in den Abendstunden des Dienstags (10. Dezember) für den Einsatz der Feuerwehren aus Ruhla und Seebach.

Aus zunächst ungeklärter Ursache war im Gartenhaus gegen 17 Uhr ein Feuer entstanden, das seine zerstörerische Wirkung zeigte.

Der Brandort war für die Einsatzkräfte der Wehr nicht leicht zu erreichen, hilfreich war aber, dass das Wasser aus dem nahe gelegenen Thalbach zum Löschen auf kurzem Wege gepumpt werden konnte. Gegen 17.45 war der Brand gelöscht. Nun sind die Brandermittler der Polizei an der Reihe, um die Ursache des Feuers zu untersuchen.