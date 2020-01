Gasteltern für College-Choir gesucht

Der Wartburg College Choir aus der Eisenacher Partnerstadt Waverly (Iowa, USA) kommt in diesem Jahr (2020) erneut zu Besuch nach Eisenach und wird bei mehreren Auftritten zu erleben sein. Die Stadtverwaltung Eisenach sucht für die Chormitglieder dringend noch Gasteltern, die bereit sind, die Gäste aus Waverly vom Donnerstag, 14. Mai bis Montag, 18. Mai aufzunehmen.

Die 80 Sängerinnen und Sänger des College-Choirs unter Leitung von Lee Nelson haben in Eisenach drei Auftritte. Am Donnerstag, 14. Mai, geben sie ein Konzert auf der Wartburg (19.30 Uhr), am Freitag, 15. Mai, tritt der Chor in der Georgenkirche (19.30 Uhr) auf und am Sonntag, 17. Mai, gestalten die Gäste aus Waverly einen Gottesdienst in der Georgenkirche mit (10 Uhr). Die Gasteltern erhalten eine Freikarte pro aufgenommenem Chormitglied für eines der Konzerte.

Wer Interesse einen oder mehrere Chormitglieder bei sich vom 14. bis 18. Mai aufzunehmen, kann sich an das Büro der Oberbürgermeisterin, Markt 1, 99817 Eisenach, Tel. 0 36 91 / 670-104, E-Mail eileen.richter@eisenach.de wenden. Dort gibt es auch weitere Auskünfte zum Programm.