Gegen Zaun, Kompost und erst in der Hörsel gestoppt

Kälberfeld. Dienstag kam es im Wartburgkreis zu einem teuren Unfall mit zwei Verletzten.

Dienstagmorgen kam es gegen 7.15 Uhr in der Schenkstraße in Kälberfeld im Wartburgkreis zu einem teuren Unfall. Eine 72-Jährige wollte mit ihrem VW von einem Grundstück zu fahren. Aus ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle, kollidierte mit einem Zaun und einer Komposttonne und kam mit ihrem PKW in der Hörsel zum Stehen.

Die 72-Jährige sowie ein 68-Jähriger Fußgänger wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Rentnerin rammt in Diedorf erst Laster, dann Auto