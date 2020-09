Gemeinsam wird in Eisenach wieder wilder Müll gesammelt

Die Stadt Eisenach beteiligt sich am sogenannten World Cleanup Day am 19. September. Dies nicht zum ersten Mal, und sogar mit einer ganzen Müllaktionswoche. In diesem Herbst unter dem Titel „Eisenach einfach (z)sauberhaft“ soll die Stadt mit Unterstützung der Bürger vom 19. bis 25. September vom wilden Müll befreit werden.