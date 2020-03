„Gerade jetzt ist es wichtig, zu Hause zu bleiben“

Marie-Luise Rudolph (29 Jahre), Lehrerin aus Eisenach:

„Homeoffice und Lehrkraft, das sind wahrscheinlich zwei Wörter, die sich eigentlich nicht vereinen lassen, sollte man denken. Doch außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahme. So wird die Digitalisierung unserer Schulen, die seit Jahren so vielen EU-Staaten hinterherläuft, innerhalb weniger Tage nach vorn gepeitscht. Zumindest ein kleines bisschen Glück im Unglück. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

An Arbeit mangelt es eigentlich nicht, denn jede Klasse bekommt jede Woche neue Aufgaben eingestellt, die sie sich individuell auf den Rechner laden können. Natürlich kann das nur eine Ausnahme sein, denn für Videounterricht in einem Live-Stream sind wir noch nicht bereit, leider. Ich kann verstehen, dass das Arbeiten vom eigenen Sofa aus nicht für jeden etwas ist. Oft fehlt der eigene Antrieb oder die Kinder wollen beschäftigt werden oder auf einmal fällt mir auf, dass die Fenster mal wieder geputzt werden müssten oder, dass ich schon lange meine Steuererklärung fertig haben wollte. Ich denke, dass das normal ist, aber es bringt mich auch zum wichtigsten Punkt. Diese absolute Maßnahme und die Sorgen und Ängste aller, die um ihren Lohn und ihre Existenz bangen, kann nur schnell vorbei sein, wenn sich jeder Einzelne seiner Verantwortung bewusst ist und die Regeln einhält. Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Jeder, der denkt, heute wäre ein guter Tag zum Rebellieren, den muss ich leider enttäuschen. Wer gerne in sechs Monaten noch eine Auswahl an Restaurants, Friseuren und kleinen Läden haben möchte, der muss jetzt Solidarität beweisen und zu Hause bleiben. Eisenacher für Eisenach und nichts Anderes.“

Enrico Martin Foto: Enrico Martin

Enrico Martin (40), Chef des Wartburgfahrerclubs aus Eisenach:

„Gerade jetzt ist es wichtig für alle, die es ermöglichen können, einfach zu Hause zu bleiben. Zum einen wird die Gefahr geringer, sich zu schnell anzustecken, zum anderen die Chance größer durch die Isolation natürlich auch überschaubarer zu wissen, mit wem man in den letzten Tagen Kontakt hatte, um so auch für die Gesundheitsämter schneller Infektionsketten nachvollziehbar zu machen.

Gerade den Risikogruppen gegenüber sind wir verpflichtet, alles zu tun, um sie nach menschenmöglichen Grundsätzen zu schützen. Jeder einzelne Mensch hat jetzt das selbe Problem, dabei spielen das Alter und die Herkunft keine Rolle, wenn man sich die weltweiten Zahlen ansieht. Wir müssen mit allen Mitteln den Vorsprung nutzen, den wir durch Italien und Österreich haben. Wer daraus nicht lernt, ist zum einen selber Schuld und zusätzlich in seinem Handeln ein unverantwortlicher Multiplikator.

Es geht nicht mehr um das Ich, sondern um das Wir! Moderne Kommunikationsmöglichkeiten geben uns alle Varianten der Kontaktaufnahme – und das muss jetzt einfach reichen. Die waren Helden sind alle diejenigen, die sich jetzt zurückziehen und den anderen Helden die Möglichkeit geben, Erkrankte zu versorgen, zu pflegen sowie die grundhafte Versorgung aufrecht zu erhalten.

Denn auch ein Arzt, Pfleger, Verkäufer, Polizist, Rettungsdienstmitarbeiter oder jeder, der jetzt direkt damit konfrontiert wird, ist in der selben Situation wie jeder andere und mit Sicherheit nicht immun gegen das, was einem nun gegenübersteht.“

Michael Klostermann Foto: Tino Sieland

Michael Klostermann (42), SPD-Politiker und Vorsitzender des Eisenacher Sportvereins SV Wartburgstadt Eisenach:

„Die Solidarität gerade gegenüber besonders verletzlichen Gruppen in unserer Bevölkerung, insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen und geschwächtem Immunsystem, aber auch Seniorinnen und Senioren gebietet es, jetzt Vernunft und Eigenverantwortung walten zu lassen.

Wir alle müssen jetzt unseren Beitrag leisten, um keine Situation wie in Italien zu provozieren. Halten Sie sich bitte an die öffentlichen Anweisungen, unterstützen Sie damit unser öffentliches Gesundheitssystem. Herzlichen Dank! Aus meiner aktuellen Tätigkeit im Krisenstab im Thüringer Landesverwaltungsamt kann ich aus erster Hand beurteilen, wie schwierig die Situation aktuell ist und welche enormen Herausforderungen alle Beteiligten schon jetzt zu meistern haben.“

Claudia Wilhelm Foto: Manja Rosenbusch

Claudia Wilhelm (39), Leiterin des Naturparks-Hainich-Werratal, wohnt in Falken:„Mich betreffen die Einschränkungen sehr. Die Familie fängt den Verzicht sozialer Kontakte auf – dies ist nicht immer einfach.

Mal von Freude, mal von Liebe, aber auch von Streit und Konflikten geprägt. Schwieriger trifft es aber ältere und kranke Menschen im Familienkreis. Ohne Umarmung, ohne Besuch, ohne persönliche Kommunikation – der Verzicht schmerzt. Aber er ist nur temporär, wie lange, da mag keiner Prognosen abgeben. Schmerzvoller jedoch ist die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ihm in schweren Zeiten nicht beistehen zu können. Ohne Abschied. Also bleiben wir zu Hause! Verzicht ist gleich Vorsorge. Verzicht ist gleich Liebe. Nicht spürbar im Moment, aber mit Vorfreude. Versuchen wir anzurufen, mit kleinen Haustürgeschenken Freude zu machen und freuen uns auf den Tag, an dem wir uns wieder gesund umarmen können!“

Marcus Manß Foto: Marcus Manß

Marcus Manß (47), Notfallsanitäter aus Eisenach:

„Ich bin Notfallsanitäter beim DRK-Kreisverband Eisenach und möchte an jeden Einzelnen appellieren, sich an die Empfehlungen und Anweisungen zu halten, die derzeit bestehen. Vor allem ältere und vorerkrankte Personen gilt es, zurzeit zu schützen. Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, in dem er nur das Nötigste zurzeit erledigt, um die Verbreitungskette des Virus zu unterbrechen und somit den Anstieg der Infizierten zu verlangsamen. Dies ist sehr wichtig damit wir im Gesundheitswesen, ob in der Arztpraxis, in den Kliniken oder auch in der Notfallrettung nicht völlig überfordert und überrollt werden.

Aus Sicht des Rettungsdienstes muss zum Beispiel jeder Patient mit Verdacht auf Erkrankung mit dem Coronavirus mit Schutzanzug und Maske versorgt werden. Nach dem Einsatz werden dann das Rettungsmittel und die Materialien gründlich desinfiziert, damit sich das Personal und der nächste Patient nicht anstecken können. Dies nimmt alles sehr viel Zeit in Anspruch, in der die Besatzung keinen weiteren Notfall versorgen kann. Die bleiben ja jetzt nicht aus, nur weil das Corona-Virus aufgetreten ist. Leider bekommen wir auch keine Schutzbekleidung zurzeit und wenn es eine Zusage gibt dann über Lieferzeiten von einigen Wochen. Ich denke, das macht es recht verständlich, warum wir die Ansteckungszahlen so gering wie möglich halten müssen. So einen rasanten Verlauf wie in Italien, Frankreich oder Spanien möchte keiner.“

Matthias Freyboth Foto: Matthias Freyboth

Matthias Freyboth (42), Alleinunterhalter, DJ, Bauchredner aus Eisenach:

„Es fällt mir verdammt schwer, den neuen Alltag zu akzeptieren, den Tag zu Hause zu verbringen, nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen, Freunde und Familie eben nicht zu sehen. Jetzt heißt es: Ich bleibe zu Hause, dann sehen wir uns wieder. Der Slogan tut mir weh, hat aber Sinn. Denn je konsequenter ich das durchziehe, je geringer ist die Chance, mich oder andere anzustecken.

Kontakt halte ich trotzdem mit meinen Freunden und meiner Familie über Telefon oder Skype. Ich bewege mich auch in der Frühlingssonne, aber eben nicht mehr in der Gruppe, und finde es wichtig, meine Kontakte auf das Nötigste zu begrenzen, um so schnell wie möglich wieder ein normales soziales Leben zu führen.

Ich hoffe, so meinen Beitrag aktiv ’inaktiv’ zu leisten. Die Zeit, in der ich zu Hause bin, strukturiere ich. Ich stelle mir morgens den Wecker und überlege mir bereits am Abend, was ich mir am nächsten Tag vornehme. Sortiere beispielsweise Ordner, beginne, den Balkon zu bepflanzen, entrümpele Schränke und archiviere Stornos von Veranstaltungen, die mich täglich erreichen, schreibe aber auch aktuell Angebote für Ausweichtermine im zweiten Halbjahr beziehungsweise für 2021. Darüber hinaus gehört der Vormittag meiner Tochter. Für die Wochenenden habe ich mich ehrenamtlich beim DRK gemeldet und darf den Hausnotruf als Helfer begleiten.“