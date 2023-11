Gerstungen erhält Fördergeld für Ort der Entspannung

Wolfsburg-Unkeroda. Fördergeld lässt ein Projekt in Wolfsburg-Unkeroda realisieren.

Dank Fördergeld des Landes an die Gemeinde steht Gerstungen ein Bauprojekt im Ortsteil Wolfsburg-Unkeroda bevor: die Schaffung eines Ortes der Entspannung und Begegnung. In der Nähe des Naturteichs in Wolfsburg-Unkeroda, in der Lindenstraße, soll ein Naherholungsbereich samt Caravanstellplatz entstehen. Zudem soll ein ansprechender Parkplatz als Ersatz für den bisherigen errichtet werden, mit Rotliegendem befestigten Bereich.