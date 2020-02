Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gleise zwei Stunden gesperrt

Die zum Teil recht stürmische Witterung am Sonntag hat in der Wartburgregion, aber auch in angrenzenden Gebieten in Hessen wieder zu verschiedenen Einsätzen unter anderem von Feuerwehr und Polizei geführt. In der Nähe des China-Restaurants in der Eisenacher Thälmannstraße fiel am Sonntag um 22.14 Uhr ein großer Ast auf ein Auto, berichtete die Rettungsleitstelle am Montag. Die Berufsfeuerwehr rückte mit vier Einsatzkräften aus. Der Fahrer habe jedoch den Ast selbst von seinem Auto entfernen können, so Stadtsprecherin Janina Walter auf Anfrage.

Ein Bahnunfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Strecke zwischen Eisenach und Bad Salzungen. Kurz vor 22 Uhr war ein Zug der Süd-Thüringen-Bahn bei Förtha gegen einen Baum gefahren, dieser war durch den Sturm umgestürzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Bahnstrecke war für etwa zwei Stunden wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.

Ausrücken mussten Feuerwehren zudem kurz nach Mitternacht, weil auf der Landesstraße zwischen Mihla und Nazza ein Baum halb auf der Straße lag und den Verkehr behinderte. Alarmiert wurde die Feuerwehr ebenso am Sonntagnachmittag, als auf dem Radweg zwischen Ruhla und Thal ein Baum umfiel. Insgesamt zählte die Rettungsleitstelle 14 Einsätze.