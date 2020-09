Gotha. Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach wagt in der Corona-Spielzeit den Schritt in die Säle.

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach geht in Corona-Zeiten einen neuen Schritt – nach innen. Am Donnerstag, 24. September, beginnen die Anrechtskonzerte der Spielzeit 2021/22, zuerst im Kulturhaus Gotha und am 9. Oktober mit dem ersten Sinfoniekonzert im Landestheater Eisenach.