Große Unterstützung für Brandopfer von Treffurt

Ein Blumenstrauß mit Rosen und eine Kerze erinnern an das tragische Geschehen vor gut zwei Wochen in Treffurt. Eine junge Mutter starb durch ein Feuer in ihrer Wohnung.

14. September, gegen 19 Uhr, mitten im Wald. Feuerwehrmänner kämpfen gegen den Waldbrand in Ruhla. Ein Kamerad wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt: „Zwei große Einsätze innerhalb weniger Tage, das zehrt“. Doch was sei der Waldbrand gegen den traurigen Einsatz von Treffurt, so seine nächsten Worte. Zwei Wochen später, steht in Treffurt ein duftender kleiner Rosenstrauß vor dem verkohlten Aufgang eines Wohnblocks. Vage lässt sich ahnen, was die Blumen bedeuten. Kaum vorstellbar, dass hier nach der ersten Evakuierung in der Brandnacht eine Familie schon wieder wohnt. Wie eine fette schwarze Zunge zieht sich die verkohlte Spur an der Außenwand von unten bis hoch in die oberste Etage.