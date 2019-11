Wartburgregion. Einblicke in die Gymnasien Martin Luther in Eisenach und Philipp Melanchthon in Gerstungen erhielten Interessierte beim jeweiligen Schnuppertag.

Grundschüler schnuppern an Penne in Eisenach und Gerstungen

Am Martin-Luther-Gymnasium geht man neue Wege, jedenfalls was die Schülerakquise samt offener Türen betrifft. Den bisherigen „Tag der offenen Tür“ wird es so nicht mehr geben, sagt Lehrerin Katy Surber. Statt dessen will das Gymnasium dem Schnuppertag für künftige Fünftklässler mehr Gewicht verleihen. So hätten diese künftigen Pennäler und deren Eltern beim Schnuppern mehr Ruhe. Angeboten hatte das MLG diesen Tag am Samstag Grundschülern und Eltern. Die Schüler der Klasse 5-1 der Schule hatten dabei das Heft in der Hand. Sie führten die jungen Gäste durch das Schulhaus und an verschiedene Stationen mit Präsentationen. Der von Steffi Wolf geleitetet Schulchor bot dazu in der Aula die Begleitmusik.

Von heute bis zum 5. Dezember bietet das Gymnasium weitere Schnuppertag an, bei dem Grundschüler auf Anmeldung an einem Probeunterricht im Schultakt teilnehmen können. Sie erleben das kirchliche Gymnasium damit sozusagen in Echtzeit. Neue Schülersprecher des Gymnasiums sind übrigens Katharina Stötzner (Kl. 11) und Line Reichstein (10. Klasse).

Auch das Melanchthon-Gymnasium in Gerstungen bot am Samstag einen Schnupperunterrichtstag für Grundschüler. Eltern und Großeltern aus Thüringen und Hessen kamen im Schlepptau mit ihren Sprösslingen reichlich, wurden unter anderem musikalisch vom Chor und vom Blasorchester des Gymnasiums empfangen. Musik ist ein Schwerpunkt am Gymnasium. Die Bläserklassen erhalten Instrumentalunterricht. Das Gymnasium hatte übrigens vor wenigen Tagen Thüringens ehemaligen Ministerpräsident Bernhard Vogel (86) im Zuge der Feierlichkeiten zu „30 Jahre Mauerfall“ besucht.

Etwa 75 Interessenten statteten dem Gymnasium zum Schnuppertag einen Besuch ab. Kinder absolvierten Probeunterricht in den Fächern Französisch, Englisch, Latein, Mathematik oder Mensch-Natur-Technik. Dort erlebten die Grundschüler Experimente. Eltern nutzten die Cafeteria derweil zum Gedankenaustausch. In einer abschließenden Fragerunde der Viertklässler im Atrium standen Schüler einer 6. Klasse Rede und Antwort. Es gab vor allem Fragen nach Lieblingsfächern, Stundenplan oder der Pausenversorgung.

Anmeldewoche am Martin-Luther-Gymnasium ist vom 9. bis 13. Dezember.