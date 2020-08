Guten Morgen, Wartburgregion

Seit einigen Jahren ist die 1499 erbaute Liboriuskapelle in Creuzburg wieder ein echtes Schmuckstück zum Vorzeigen. Sie erstrahlt in altem Glanz; nicht zuletzt dank des unermüdlichen und hartnäckigen Einsatzes eines Namensvetters der Stadt Creuzburg. Obwohl Andreas Creuzburg nicht am Fuße der Burg Creuzburg das Licht der Welt erblickt, ist ihm der Ort aber richtig ans Herz gewachsen. Der Adelstitel ging über die lange Zeit zwar verloren, aber die familiären Wurzeln blieben und inspirierten den Kulturfreund mit seiner Gemahlin, in dem Ort seiner Urahnen etwas Großartiges anzustoßen. Für den Erhalt der Kapelle gründete er einen Förderverein, überzeugte die einstige Generalbundesanwältin Monika Harms für das Sanierungsprojekt und brachte unter dem Motto „Einen Kreuzer für Creuzburg“ einen stattlichen Betrag für die fachgerechte Instandsetzung zusammen. Die Corona-Pandemie bremst den heute 79-Jährigen aus Leipzig in kultureller Hinsicht aus. Eigentlich genießt er der Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde des Gewandhauses mindestens drei Mal im Monat Konzerte in selbigen. Der (Wohl)Täter kehrt immer zum Tatort zurück. Schon bald ist Creuzburg auf der Creuzburg in Creuzburg, um im August die Goldene Hochzeit zu feiern.