Kriminalfilme und -serien zählen zu den Quotenbringern der TV-Anstalten. Abendfüllende Spielfilme nach authentischen Kriminalfällen rechnen sich für deren Geschäftsführer noch besser als inszenierte Aufklärung fiktiver Delikte.

Vor sieben Jahren drehen Filmemacher Szenen für den Krimi „Für immer ein Mörder – Der Fall Ritter“ auch in Eisenach nach einem wahren Mord aus DDR-Zeiten. In der Erstausstrahlung ermitteln 5,59 Millionen Hobbykommissare an den TV-Geräten den Fall aus einem Dorf bei Eisenach mit. Während in der Wartburgstadt TV-Kameras gern gesehen sind, ist das in Eisenachs französischer Partnerstadt anders. Im 16.000 Einwohner zählenden Sedan nahe der belgischen Grenze kam es jetzt zu einem großen Protestzug, um die Fertigstellung des Krimis „Fourniret, la Tracking“ zu verhindern.

Die Gegner des Films über den belgischen Waldarbeiter Michel Fourniret, den Yves Renier für TF1 inszeniert, beklagen Mangel an Respekt für die Opfer. Fourniret, den die französischen Medien als „L’ogre des Ardennes“ bezeichnen, gestand 2004 den belgischen Ermittlern, sechs Mädchen entführt, sexuell missbraucht und getötet zu haben. Initiatorin des Protests, Marie-Thérèse Fraiture, ärgert sich, dass ganze Familien leiden und der Serienmörder mit dem Film Ehrung erfährt.