Hartz-IV-Sanktionen gibt es nur in geringer Zahl

In den nächsten drei Wochen werden im Jobcenter Eisenach keine Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger verhängt. Das ist die kurzfristige Auswirkung aus dem Urteil, mit dem das Bundesverfassungsgericht die dreimonatigen Abzüge in Höhe von mehr als 30 vom Hartz-IV-Geld als verfassungswidrig erklärte. Lediglich die erste Stufe der Sanktionen (das Gericht setzte eine 30 Prozent Grenze) bei fehlender Mitwirkung der Jobcenter-Kunden hatte vor Gericht Bestand.

„Wir werden in diesen drei Wochen aber alle Fälle, wo Sanktionen geboten wären, dokumentieren, aber nicht verhängen. Es gilt zu beachten: Wir setzen mit den Sanktionen Bundesgesetze um“, so Eisenachs Jobcenter-Geschäftsführer Roland Mahler. Er erhofft sich, dass es nun konkrete Arbeitshinweise von der Bundesagentur für Arbeit und Bundesarbeitsministerium gibt, wie weiter zu verfahren ist. Da müsse eine einheitliche Regelung für die über 400 Jobcenter deutschlandweit her.

2600 erwachsene Hartz-IV-Empfänger in der Stadt

Zudem weiß Mahler, „dass die Zahl der Fälle, in denen wir Sanktionen verhängen mussten, sehr niedrig ist. Fälle mit den höheren Abzügen haben Seltenheitswert“. Dies liest Mahler auch aus der Statistik ab. In Eisenach gibt es 2600 erwachsene Hartz-IV-Empfänger. Von Juli 2018 bis Juni 2019 wurden 615 Sanktionen gegen 327 betroffene Hartz-IV-Empfänger erlassen. Bei 402 handelte um die vom Gericht nicht beanstandeten 10-prozentigen Abzügen. Mahler: „Das zeigt, bei rund 96 Prozent unserer Kunden läuft die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter reibungslos“.

Ähnliche Zahlen im Wartburgkreis: 542 Sanktionen

Ähnlich sehen die Zahlen im Jobcenter Wartburgkreis aus. „Die vom Gericht durch Verbot betroffenen Sanktionen liegen im einstelligen Bereich und werden gerade erfasst und geprüft“, beschreibt Geschäftsführerin Susanne Zenkert die Situation. Derzeit gebe es 70 laufende Sanktionen. Nach der Prüfung werde es Einzeltermine mit den Kunden geben, wo es von einem Verbot betroffene Sanktionen gegeben habe. Im Jobcenter Wartburgkreis sind 3167 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Es wurden im genannten Zeitraum 542 Sanktionen gegen 312 Betroffene verhängt. In 441 Fällen handelte es sich, so Zenkert, um 10-prozentige Kürzung des Hartz-IV-Geldes wegen Meldeversäumnissen.

„Arbeitsbündnisse als Hilfe zur Selbsthilfe“

In einer Feststellung sind sich die Chefetagen der beiden Jobcenter einig: „In der täglichen Arbeit stehen Sanktionen nicht im Mittelpunkt. Über 95 Prozent unserer Leistungsberechtigten kommen pro Jahr mit Sanktionen nicht mal in Berührung. Aber bei Einzelnen brauchen wir Sanktionsmöglichkeiten, um Mitwirkung zu erreichen. Das Gericht hat festgestellt, dass Mitwirkungspflichten und Sanktionen bei Verstößen zulässig sind“, sagt Zenkert. Man leiste schließlich, so Mahler, Hilfe zur Selbsthilfe. „Wir sehen uns als Partner und schließen mit den Kunden Arbeitsbündnisse, um sie wieder in Arbeit zu bringen – je nach Lebenslage und Fähigkeiten des Kunden in kleineren oder größeren Schritten. Das geht nur in Zusammenarbeit“.