Schneider verlässt Eisenacher Kaufhaus

Fast 30 Jahre lang war sie bei Schwager beschäftigt, jetzt sucht die langjährige Geschäftsführerin des gleichnamigen Kaufhauses eine neue Herausforderung. Und hat sie auch schon gefunden. Welchen neuen Job sie genau annimmt, will Heike Schneider zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sie werde aber dem Einzelhandel in Thüringen treu bleiben, so die 52-Jährige auf Anfrage unserer Zeitung.

Schneider wird zum 31. März das Unternehmen verlassen. Mit einem lachenden und weinenden Auge. Sie habe hier ein tolles Team mit 45 Mitarbeitern und ein wunderbares Kaufhaus, lobt die Eisenacherin. „Aber die neue Aufgabe ist sehr spannend und ich freue mich sehr darauf.“ Die Geschäftsführerin hat das Schwager-Kaufhaus in den letzten Jahren zu einem prosperierenden Erlebnis-Kaufhaus ausgebaut, bietet neben dem Einkaufserlebnis zahlreiche Einzelveranstaltungen wie Kochshows, Modenschauen und Theaterauftritte an. Zudem war sie immer engagierte Streiterin für eine lebendige Eisenacher Innenstadt, organisierte Einkaufsnächte, wie zuletzt die Einkaufsnacht mit anderen Gewerbetreibenden am Johannisplatz.