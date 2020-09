Hektik macht keinen Sinn

Ja, im Eisenacher Stadtverkehr läuft derzeit ein Minus auf. Das hat vor allem, aber nicht nur mit Corona zu tun. Nicht geringe Mehrkosten entstanden durch Wünsche an Fahrpläne und Liniennetz, die der Stadtrat mit Beschluss des Nahverkehrsplanes der VUW ins Hausaufgabenheft geschrieben hatte.

Richtig ist auch, dass im Stadtverkehr die Fahrgastzahlen weiterhin nur bei rund 75 Prozent der Zahlen vor Corona liegen. Ob sich dies in der kalten Jahreszeit wieder ändert, kann niemand sagen. Daher macht hektische Betriebsamkeit keinen Sinn.

Wer zudem jetzt festschreiben will, dass die Stadt ihren Zuschuss nicht erhöhen darf, um ein mögliches Loch zu stopfen, oder dass die Fahrpreise nicht erhöht werden dürfen, nimmt heftige Einschnitte ins Liniennetz in Kauf. Das lockt keinen Fahrgast zurück oder gar mehr in den Bus und würde sich – wenn man tatsächlich in dieser Dimension sparen will – negativ auf die Personalsituation bei der VUW auswirken.

Der Stadtrat hat sich gerade für den Beschluss des tollen Klima-Planes (der ohnehin schon Luft nach oben hat) gefeiert. Dicke Einschnitte ins Fahrplan- und Liniennetz des Stadtverkehrs würden diesen Plan und dessen Ziele (Stärkung des Stadtverkehrs) komplett ad absurdum führen.