Heldrastein-Plateau wird vor der Jubiläumsfeier aufgehübscht

Schnellmannshausen. Kaiserwetter lockte am Freitag zahlreiche Helfer auf das Plateau des Heldrasteins, dass Ludwig Weller, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Heldrastein, bei der Einteilung aus dem Vollen schöpfen konnte. Vereinsmitglieder und Vertreter der Anrainerorte verpassten dem Plateau mit dem Turm der Einheit eine Frischzellenkur in vielen Belangen, angefangen von neuen Holzgeländern, einem Anstrich der Sitzbänke, Rasenmahd bis zum Baumschnitt. An der Aussichtskante erhielt der Sitzplatz am Steintisch neue Holzauflagen. Am 3. Oktober wird am Turm das 30. Jubiläum der Deutschen Einheit gefeiert.