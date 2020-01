Hochzeitsmesse lockt viele Paare an

Der Einladung des Braut- und Festmoden-Ausstatters Violet folgten am Sonntag zahlreiche heiratswillige, noch abwartende, nur neugierige oder bereits verheiratete Paare ins Eisenacher Bürgerhaus zur Hochzeitsmesse. Auch viele schaulustige Singles, die sich unter das Publikum mischten, holten sich Anregungen, Inspirationen und Orientierung für ihre nächsten Festivitäten.

Friseurmeisterin Nicole Lietz stylt Model Lea Düker. Foto: Norman Meißner

Insgesamt 23 regionale Aussteller präsentierten sich, damit der wichtige Tag im Leben von Brautleuten auch für die ganze Hochzeitsgesellschaft lange in Erinnerung bleibt. Und dies dürfte mit einem großen, flammenden Herz glücken. Mit Hereinbrechen der Dunkelheit präsentierte zum Ausklang der Hochzeitsmesse Joschi Mau vom Feuervarieté Cedrus Inflamnia das zwei Meter große Herz, das Brautleute selbst entzünden dürfen.

„Die beliebtesten Ziele für die Flitterwochen sind Bali, Mauritius und die Malediven und für Sparfüchse die Dominikanische Republik in der Karibik“, erzählte Juliane Wolf, die ein mobiles Reisebüro betreibt, über die Vorlieben Heiratswilliger aus der Wartburgregion. Friseurmeisterin Nicole Lietz zeigte mit Kollegen vom Geschäft „Brehl & Peter“ anhand einiger Models, welche Hochzeitsfrisuren sich für das Brautstyling am besten eignen. Konditoren für Hochzeitstorten, Juweliere für die Ringe, Kochkünstler für die Bewirtung und Fotografen für professionelle Hochzeitsfotos rundeten die Messe ab.

Die Braut- und Festmodenschau interessierte besonders viele Besucher. Foto: Norman Meißner

Das Bühnenprogramm eröffnete Hochzeitssängerin Susanne Schulze-Mattis mit passenden Liedern für jede Hochzeitsfeier, gefolgt von der Dance Company der Tanzschule Drehpunkt mit Tänzen von atemberaubend-schöner Choreografie. „Wir helfen gern, wenn jemand den Hochzeitstanz noch nicht beherrscht“, sagte Tanzschule-Mitarbeiterin Mandy.

Eine Besucherin erfuhr erst auf der Messe von ihrem bevorstehenden Glück. Torsten fiel auf der Bühne auf seine Knie und machte seiner Heike einen Antrag, die zu Tränen gerührt schon mal das Ja-Wort probte.

Drei Bräutigame in spe, Sascha, Sven und Daniel, die noch in diesem Jahr den Hafen der Ehen anlaufen wollen, beteiligten sich am Gewinnspiel für einen Herrenanzug. Lange bevor Sascha Kleint mit seiner Bekanntschaft die Standesbeamtin trifft, machte er Bekanntschaft mit der Glücksfee. Den gewonnenen Anzug für 350 Euro kann er aus dem Budget für seine Hochzeitsvorbereitungen nun herausrechnen. „Zur zweiten Modenschau gibt es ein Brautkleid im Wert von 1000 Euro zu gewinnen“, warb Moderator Meik Tresch für das zweite Gewinnspiel. Überdies wurden Gewinner für die Hochzeitstorten ausgelost.

Chantal Debski und Patrick Rauch suchen passende Ringe für ihre Hochzeit in diesem Jahr. Foto: Norman Meißner

Die Models vom Veranstalter Braut- und Festmoden Violet zeigten die neuesten Trends für Brautleute. Foto: Norman Meißner