Höhere Kreisumlage für Gerstungen

„Wir müssen nächstes Jahr 400.000 Euro mehr Kreisumlage zahlen“, betont Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos/ SPD/ FW) als sie zur Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Lauchröder „Löwensaal“ die Eckpunkte für den Haushalt 2020 vorstellt. Zwar erhöhe der Wartburgkreis die Umlage nicht prozentual, wohl hätten sich die Berechnungsgrundlagen geändert. Dies spüle dem Kreis 2,4 Millionen Euro mehr in die Tasche. „Der Kreis hat eine riesige, ja komfortable Rücklage und mit dem Zusammengehen mit Eisenach müssen wir der Stadt nicht noch freiwillig Geschenke machen“, wettert Gemeinderat Harry Weghenkel (LAD), der im Kreistag sitzt, gegen die Höhe der Umlage. Gerstungen bleche 2020 eine 3,77 Millionen Euro Umlage.

Indes rechnet die Großgemeinde Gerstungen nur noch Schlüsselzuweisungen von 61.000 Euro. Für die Folgejahre bis 2023 prognostiziert die Kämmerei einen Totalausfall. Im neuen Jahr sind Ausgaben vorgesehen für neue Feuerwehrfahrzeuge, für das Multifunktionsgebäude Wolfsburg-Unkeroda, für einen Feuerlöschtank samt Platzgestaltung auf dem Clausberg, für Brandschutzgutachten aller Kitas, für Bauarbeiten in der Kita Marksuhl, für das Umfeld der Turnhalle Jahnstraße sowie für die Sportplätze in Förtha und in Eckhardshausen. Ferner sind der zweite Bauabschnitt für den Mehrgenerationenpark am Gerstunger Rathaus, Bauarbeiten am Festplatz in Wolfsburg-Unkeroda, die Bushaltestelle Clausberg, das Projekt KAG Radwandern und einen Caravanstellplatz geplant. Straßenerneuerung gebe es 2020 in Lauchröden (Triftstraße), Neustädt (Hintergasse), Marksuhl (Im Riethe) und Gerstungen (Mittelweg, Im Feld, Heinrich-Heine-Straße, Jahnstraße und Oberhalb der Bahn).

Schätzungsweise nehme Gerstungen 4,5 Millionen Euro Gewerbesteuer ein. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinke von aktuell 563 Euro zum Ende des nächsten Jahres auf 494 Euro.